ЧМ-2022
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
2 часа назад

На Australian Open допустили российских теннисистов

Мария Иванова

Организаторы Australian Open включили в заявочный лист турнира на 2023 год российских и белорусских теннисистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте турнира.

Россиян включили в список участников Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В основную сетку Открытого чемпионата Австралии вошли Даниил Медведев, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Варвара Грачева.

Российские теннисисты будут участвовать в Australian Open под нейтральным флагом.

Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), Новак Джокович и другие известные теннисисты раскритиковали это решение.

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета (AELTC) заявляли, что с учетом «профиля чемпионата в Соединенном Королевстве и во всем мире», Уимблдон «обязан сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».

При этом организаторы французского «Ролан Гарроса» пообещали, что не будут отстранять российских и белорусских теннисистов от соревнований.

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Камилла Рахимова,Анна Блинкова,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Анастасия Потапова,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Андрей Рублев,Анастасия Павлюченкова,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители