Россиян включили в список участников Australian Open

Организаторы Australian Open включили в заявочный лист турнира на 2023 год российских и белорусских теннисистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте турнира.

Российские теннисисты будут участвовать в Australian Open под нейтральным флагом.

Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), Новак Джокович и другие известные теннисисты раскритиковали это решение.

Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета (AELTC) заявляли, что с учетом «профиля чемпионата в Соединенном Королевстве и во всем мире», Уимблдон «обязан сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».