Россиян включили в список участников Australian Open

Организаторы Australian Open включили в заявочный лист турнира на 2023 год российских и белорусских теннисистов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте турнира.
В основную сетку Открытого чемпионата Австралии вошли Даниил Медведев, Дарья Касаткина, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Варвара Грачева.
Российские теннисисты будут участвовать в Australian Open под нейтральным флагом.
Организаторы английского Уимблдона ранее запретили участие в турнире представителям России и Белоруссии из-за украинского кризиса.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР), Женская теннисная ассоциация (WTA), Новак Джокович и другие известные теннисисты раскритиковали это решение.
Во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета (AELTC) заявляли, что с учетом «профиля чемпионата в Соединенном Королевстве и во всем мире», Уимблдон «обязан сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России».
При этом организаторы французского «Ролан Гарроса» пообещали, что не будут отстранять российских и белорусских теннисистов от соревнований.