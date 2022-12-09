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27 минут назад

Даниил Медведев прокомментировал победу над Вавринкой в 1/2 финала турнира в Эр-Рияде

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в матче со швейцарцем Стэном Вавринкой (6:4, 6:4) и выход в финал выставочного турнира в Эр-Рияде.

Медведев прокомментировал победу над Вавринкой в Эр-Рияде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«С ним тяжело играть. В первом сете было 0:40 на моей подаче. Мне кажется, ему тоже тяжело со мной играть, так как я много мячей возвращаю в корт. У нас получился очень интересный матч.

Что бы ни происходило, я всегда стараюсь возвращать мяч в корт. Мой тренер, конечно, мне помогает советами. Многие мои удары получаются нестандартными, он говорит, что раз это приносит результат, то почему нет.

Что касается Стэна, конечно, когда он пробивает кросс слева, ты уже видишь мяч, пролетающий мимо тебя – таких ударов было штук пять. Но у меня тоже было таких штук десять. Чтобы выиграть – надо их сделать больше, чем соперник», — сказал Медведев после завершения матча.

Теннис,Даниил Медведев,Стэн Вавринка,
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