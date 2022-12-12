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1 час назад

Виландер: Джокович — явный фаворит Australian Open, дальше Медведев и Надаль

Чемпионат.comиещё 1

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Австралии — 2023.

Виландер назвал фаворитов Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я предполагаю, что в Австралию Новак Джокович приедет очень, очень голодным до победы, его будет очень трудно обыграть. Считаю Ноле явным фаворитом, поставлю его перед Медведевым, который лучше всего играет на харде, и Надалем, защи

Джоковича может подвести лишь слишком сильное желание проявить себя, доказать после всего случившегося с ним в Австралии год назад, что этот турнир – его дом», — приводит слова Виландера Eurosport.

Действующим обладателем титула Australian Open является испанец Рафаэль Надаль, который в финале в пяти сетах одолел российского теннисиста Даниила Медведева.

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