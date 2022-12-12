Депутат потребовал внести теннисистку Касаткину в список иноагентов

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"Касаткина, Хачанов, Кафельников открыто критикуют действия российских властей, постоянно проживая вне территории РФ, выступают в нейтральном статусе, демонстрируя всему миру дистанцирование от СВО и российского общества. Их действия подпадают под закон об иноагентах. Мной подано обращение в Минюст РФ о внесении Касаткиной в список иноагентов. Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в пресечении противоправных действий теннисистки. Я повторно направил депутатский запрос с требованием провести проверку законности подобного ответа и принять должные меры", - передает слова Терюшкова "РБ Спорт".

Ранее Терюшков неоднократно критиковал Касаткину, которая проживает и тренируется в Барселоне, за ее высказывания, а также выступление на международных турнирах в нейтральном статусе.

В конце сентября депутат заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта в связи с ее заявлениями о возможной смене гражданства и моральным обликом.

Касаткина является победительницей шести турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.