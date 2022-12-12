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53 минуты назад

Теннисистка Касаткина отреагировала на требования депутата Госдумы признать ее иноагентом

Елена Прошина

Теннисистка Дарья Касаткина у себя в Telegram-канале прокомментировала требование депутата Госдумы России Романа Терюшкова признать ее иноагентом. Спортсменка отреагировала на это в шуточной форме.

Теннисистка Касаткина отреагировала на требования депутата признать ее иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как приятно иметь поклонников из Госдумы», — написала Касаткина, закончив свое высказывание эмодзи «улыбающегося лица в сердечках».

Ранее Терюшков потребовал внести теннисистку в список иноагентов. Соответствующую просьбу он направил в Министерство юстиции РФ, но получил отказ. Однако это не остановило депутата, он отправил еще один запрос с требованием провести проверку законности данного ответа и принять меры.

Стоит отметить, что Терюшков не раз критиковал Касаткину за ее высказывания и выступление на международных турнирах в нейтральном статусе. Также он заявлял о планах оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке звания заслуженного мастера спорта из-за ее заявлений о возможной смене гражданства.

Теннис,Дарья Касаткина,Роман Терюшков,Минюст России,
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