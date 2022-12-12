Теннисистка Касаткина отреагировала на требования депутата признать ее иноагентом

Теннисистка Дарья Касаткина у себя в Telegram-канале прокомментировала требование депутата Госдумы России Романа Терюшкова признать ее иноагентом. Спортсменка отреагировала на это в шуточной форме.
«Как приятно иметь поклонников из Госдумы», — написала Касаткина, закончив свое высказывание эмодзи «улыбающегося лица в сердечках».
Ранее Терюшков потребовал внести теннисистку в список иноагентов. Соответствующую просьбу он направил в Министерство юстиции РФ, но получил отказ. Однако это не остановило депутата, он отправил еще один запрос с требованием провести проверку законности данного ответа и принять меры.
Стоит отметить, что Терюшков не раз критиковал Касаткину за ее высказывания и выступление на международных турнирах в нейтральном статусе. Также он заявлял о планах оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке звания заслуженного мастера спорта из-за ее заявлений о возможной смене гражданства.