Кириос обвинил теннисную Австралию в неуважении

Австралийский теннисист Ник Кириос через социальные сети выразил недовольство тем, что к нему не проявили «никакого уважения» после того, как он не стал лауреатом медали Ньюкомба, которая ежегодно вручается лучшему теннисисту страны.

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В посту Кириос отметил, что ему «наплевать» на данное решение организаторов премии, но при этом продемонстрировал свои и показатели Эшли Барти, которая и получила награду.

27-летний Кириос выиграл три парных титула и один одиночный в этом году, одержав в общей сложности 61 победу и заработав чуть более 5 миллионов долларов призовых.