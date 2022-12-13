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1 час назад

Кириос обвинил теннисную Австралию в неуважении из-за того, что его не признали теннисистом года

Матч ТВ

Австралийский теннисист Ник Кириос через социальные сети выразил недовольство тем, что к нему не проявили «никакого уважения» после того, как он не стал лауреатом медали Ньюкомба, которая ежегодно вручается лучшему теннисисту страны.

Кириос обвинил теннисную Австралию в неуважении
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В посту Кириос отметил, что ему «наплевать» на данное решение организаторов премии, но при этом продемонстрировал свои и показатели Эшли Барти, которая и получила награду.

27-летний Кириос выиграл три парных титула и один одиночный в этом году, одержав в общей сложности 61 победу и заработав чуть более 5 миллионов долларов призовых.

Барти сыграла всего 11 матчей за 2022 год и заработала более 3,2 миллиона долларов. Ранее она объявила, что завершила карьеру.

Теннис,Эшли Барти,
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