Стали известны финалисты English Open 2022

В Брентвуде (Англия), где сейчас проходит престижный снукерный турнир English Open, определились финалисты турнира.

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Снукер. Брентвуд. Англия. English Open — 2022. Финал

Марк Селби, представляющий Англию, сразится в схватке за первое место с Люком Бреселем (спортсмен из Бельгии).

Турнир English Open продлится до 18 декабря. Общий призовой фонд соревнований в Брентвуде составляет € 491 тыс. Действующим чемпионом турнира является четвёртый номер мирового рейтинга австралиец Нил Робертсон.