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13 минут назад

Свитолина: российских и белорусских теннисистов никак не наказали

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Украинская теннисистка Элина Свитолина раскритиковала теннисное сообщество за отсутствие санкций в отношении спортсменов из России и Беларуси.

Украинская теннисистка возмущена, что российских и белорусских теннисистов никак не наказали
Фото: BetassistBetassist

«В теннисе так ничего и не сделали против российских и белорусских спортсменов. Я и другие украинские теннисисты обсудили этот вопрос с ATP и WTA. Их отстранили от Уимблдона? Другие турниры не будут придерживаться этого, поскольку опасаются санкций. Англичане всегда помогали украинскому народу, и печально видеть, как на них накладывает санкции ATP», — цитирует Свитолину Reuters.

Единственным из четырёх турниров серии «Большого шлема», который полностью не допустил российских игроков до соревнований в 2022 году, стал Уимблдонский турнир. На Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос») и Открытом чемпионате США спортсмены из России и Беларуси выступали под нейтральным статусом.

Australian Open — первый турнир серии «Большого шлема», который пройдёт в 2023 году — с 16 по 29 января. Организаторы соревнований уже подтвердили, что россияне будут допущены к участию в соревнованиях.

Теннис,Элина Свитолина,
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