Украинская теннисистка возмущена, что российских и белорусских теннисистов никак не наказали

«В теннисе так ничего и не сделали против российских и белорусских спортсменов. Я и другие украинские теннисисты обсудили этот вопрос с ATP и WTA. Их отстранили от Уимблдона? Другие турниры не будут придерживаться этого, поскольку опасаются санкций. Англичане всегда помогали украинскому народу, и печально видеть, как на них накладывает санкции ATP», — цитирует Свитолину Reuters.