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1 час назад

Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира

Lenta.ru

Японская теннисистка Наоми Осака названа самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Ежегодный рейтинг составил Forbes.

Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира
Фото: globallookpressgloballookpress

Осака возглавила список третий год подряд. 25-летняя теннисистка заработала 51,1 миллиона долларов, причем 50 миллионов из них — вне спорта. Отмечается, что прибыль японке принесла ее предпринимательская деятельность.

На втором месте рейтинга расположилась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая в 2022 году 41,3 миллиона долларов. В тройку лидеров также вошла американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу, заработавшая 20,1 миллиона долларов.

Осака дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. Также японка дважды выигрывала Открытый чемпионат Австралии. В 2019 году она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Теннис,Серена Уильямс,
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