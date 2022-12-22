Российская теннисистка за границей скрывала свою национальность

Российская теннисистка Екатерина Казионова рассказала, как она скрывала свою национальность при поездке за границу.
«Нужно быть сдержаннее, свою точку зрения не выставлять, если ты хочешь продолжать нормально играть. На первых порах, когда все началось, я полетела за границу, естественно, скрывала, что я из России — было неудобно. А потом уже поспокойнее, все относятся нормально — без разницы, что российский паспорт. Сейчас, как и до этого все происходит, нет зажатости. На теннисных турнирах так точно», — передает слова Казионовой «Чемпионат».
Казионова занимает 327-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В рейтинге лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась Онс Жабер из Туниса, тройку лучших замыкает Джессика Пегула (США). В топ-20 рейтинга также входят четыре россиянки: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова, они располагаются на 8-й, 9-й, 19-й и 20-й позиции соответственно.