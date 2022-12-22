Российская теннисистка за границей скрывала свою национальность

«Нужно быть сдержаннее, свою точку зрения не выставлять, если ты хочешь продолжать нормально играть. На первых порах, когда все началось, я полетела за границу, естественно, скрывала, что я из России — было неудобно. А потом уже поспокойнее, все относятся нормально — без разницы, что российский паспорт. Сейчас, как и до этого все происходит, нет зажатости. На теннисных турнирах так точно», — передает слова Казионовой «Чемпионат».