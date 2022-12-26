Стефанос Циципас опубликовал фото в ванне из Дубая

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новую запись в социальных сетях. Спортсмен показал, как провёл время в Дубае.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Холодные ванны и дороги города», — написал Циципас в социальных сетях.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СТЕФАНОСА ЦИЦИПАСА

24-летний Стефанос Циципас является профессионалом с 2016 года. За свою карьеру он завоевал девять трофеев уровня ATP. В этом сезоне грек дошёл до полуфинала Australian Open, до четвёртого круга «Ролан Гаррос», до третьего круга Уимблдонского турнира, а также вылетел в первом матче Открытого чемпионата США.