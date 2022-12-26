Самсонова оценила уровень конкуренции в WTA

"Я думаю, мы все можем претендовать на самые высокие места в рейтинге, так как на данный момент все играют примерно на одном уровне, кроме Свёнтек. Матч против нее в Штутгарте мне запомнился больше всего в этом году (Самсонова уступила Свёнтек в полуфинале со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7 - прим. ТАСС), после него я поверила в себя и поняла, что могу играть намного сильнее. Я думаю, что мой уровень игры вырос в последние месяцы и я показала, что могу играть со всеми, сейчас у меня есть все, чтобы играть еще лучше", - сказала Самсонова.