Самсонова оценила уровень конкуренции в WTA

Спортсменки, выступающие на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), находятся примерно на одном уровне, за исключением первой ракетки мира представительницы Польши Иги Свёнтек. Такое мнение ТАСС в понедельник высказала победительница Кубка Билли Джин Кинг 2021 года в составе сборной России Людмила Самсонова.
"Я думаю, мы все можем претендовать на самые высокие места в рейтинге, так как на данный момент все играют примерно на одном уровне, кроме Свёнтек. Матч против нее в Штутгарте мне запомнился больше всего в этом году (Самсонова уступила Свёнтек в полуфинале со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 5:7 - прим. ТАСС), после него я поверила в себя и поняла, что могу играть намного сильнее. Я думаю, что мой уровень игры вырос в последние месяцы и я показала, что могу играть со всеми, сейчас у меня есть все, чтобы играть еще лучше", - сказала Самсонова.
Самсоновой 24 года, она занимает 20-е место в рейтинге WTA, на ее счету четыре титула под эгидой организации, три из которых она выиграла в 2022 году. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона 2021 года и Открытого чемпионата США 2022 года.