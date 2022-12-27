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58 минут назад

Кирьос намекнул, что может сыграть с Джоковичем в парном разряде в Индиан-Уэллсе

Чемпионат.com

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос, в своих социальных сетях, намекнул на то, что в 2023 году на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (Калифорния) может сыграть в парном разряде с 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

Кирьос намекнул, что может сыграть с Джоковичем в парном разряде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Отметим, что главным препятствием для въезда в США и последующего участия в турнире для Джоковича по-прежнему остаётся отсутствие сертификата о вакцинации от коронавируса, из-за чего в 2022 году серб пропустил Открытый чемпионат Австралии.

«Если Новака пустят в США, мы будем играть в парном разряде в Индиан-Уэллсе. Вы готовы?» — написал Кирьос.

Напомним, в этом году Джокович победил Кирьоса в финале Уимблдона — 4:6 6:3 6:4 7:6(3).

Теннис,
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