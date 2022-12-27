Шнайдер рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за санкций

"Было тяжело в самом начале. В марте я находилась на турнире в Анталье, как обычно, почти все деньги были на карточке, наличку практически не взяла. Было $200 и €200, на крайний случай. А отель, где проходил турнир, был достаточно дорогой, и в результате получилась ситуация, когда карточку заблокировали и у меня не оказалось денег, чтобы оплатить гостиницу. Но повезло, что я хорошо отыграла турнир, остались деньги на руках, не только чтобы расплатиться с отелем, но и поехать куда-то дальше", - добавила Шнайдер.