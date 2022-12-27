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1 час назад

Теннисистка Шнайдер рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за санкций

ТАСС

Российская теннисистка Диана Шнайдер из-за санкций испытывала проблемы, связанные с блокировкой банковских карт и с попаданием на турниры в других странах. Об этом Шнайдер рассказала газете "Спорт-Экспресс" во вторник.

Шнайдер рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за санкций
Фото: Пресс-служба Федерации тенниса РоссииПресс-служба Федерации тенниса России

"Был турнир Международной федерации тенниса (ITF) категории ITF W60 в Латвии, я хотела туда поехать. Пришло письмо, что не могу участвовать, меня сняли, - сказала Шнайдер. - Плюс стали закрывать границы. Неважно, есть виза или нет, спортсмен или нет, все равно туда не попадешь. Финляндию стали закрывать, Польшу".

"Было тяжело в самом начале. В марте я находилась на турнире в Анталье, как обычно, почти все деньги были на карточке, наличку практически не взяла. Было $200 и €200, на крайний случай. А отель, где проходил турнир, был достаточно дорогой, и в результате получилась ситуация, когда карточку заблокировали и у меня не оказалось денег, чтобы оплатить гостиницу. Но повезло, что я хорошо отыграла турнир, остались деньги на руках, не только чтобы расплатиться с отелем, но и поехать куда-то дальше", - добавила Шнайдер.

Теннисистка рассказала, что не чувствовала себя в безопасности.

"Приходилось постоянно носить с собой наличку, достаточно большую сумму, переживала, что кто-то узнает, подойдет, не чувствовала себя в безопасности. Сложности возникли во Франции, там сказали, что это мои проблемы, что у меня нет карточки. Но мне удалось отстоять и забрать деньги. Сейчас у меня карточка от университета, все призовые приходят на нее", - отметила она.

Шнайдер 18 лет, она занимает 110-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году россиянка вместе с белоруской Кристиной Димитрук победила в парном разряде на юниорском Уимблдоне. В январе Шнайдер и американка Клерви Нгуну выиграли юниорский Открытый чемпионат Австралии в парном разряде, а в сентябре Шнайдер и представительница Чехии Луция Гавличкова стали победительницами юниорского Открытого чемпионата США.

Теннис,Диана Шнайдер,
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