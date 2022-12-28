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1 час назад

Российская теннисистка объяснила отказ от общения с соотечественницами

Lenta.ru

Российская теннисистка Диана Шнайдер объяснила отказ от общения с соотечественницами. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Российская теннисистка отказалась от общения с соотечественницами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

18-летняя спортсменка заявила, что больше общается с европейскими соперницами.

«Наверное, чувствую, что так не будет никаких слухов или какой-то ложной информации, которая появляется, когда общаешься с нашими», — подчеркнула она.

На счету Шнайдер три победы на турнирнах юниорского Большого шлема. Спортсменка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук.

В сентябре российская теннисистка Дарья Касаткина назвала Швейцарию приоритетной страной в случае смены гражданства. При этом она подчеркнула, что гордится своим происхождением.

Теннис,Диана Шнайдер,Дарья Касаткина,
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