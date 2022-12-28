Российская теннисистка отказалась от общения с соотечественницами

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, почему отказалась от общения с соотечественницами. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
18-летняя спортсменка сообщила, что больше общается с европейскими соперницами. По ее мнению, так она убережет себя от распространения ложной информации.
«Наверное, чувствую, что так не будет никаких слухов или какой-то ложной информации, которая появляется, когда общаешься с нашими. Никогда не можешь русским рассказать все нормально. В Европе такого нет, чтобы какие-то грязные вещи распространяли. Им вообще без разницы», - сказала спортсменка.
Она добавила, что подобные ситуации были еще в юниорском составе, из которых она вынесла урок.
«Поняла, что в России очень тяжело завести дружбу в спорте. Стала осторожно общаться, держать дистанцию», - отметила Шнайдер.
Напомним, Шнайдер стала трижды победителем на турнирнах юниорского Большого шлема. Теннисистка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук.