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36 минут назад

Теннисистка Шнайдер назвала причину отказа от общения с россиянками

Елена Прошина

Российская теннисистка Диана Шнайдер рассказала, почему отказалась от общения с соотечественницами. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Российская теннисистка отказалась от общения с соотечественницами
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

18-летняя спортсменка сообщила, что больше общается с европейскими соперницами. По ее мнению, так она убережет себя от распространения ложной информации.

«Наверное, чувствую, что так не будет никаких слухов или какой-то ложной информации, которая появляется, когда общаешься с нашими. Никогда не можешь русским рассказать все нормально. В Европе такого нет, чтобы какие-то грязные вещи распространяли. Им вообще без разницы», - сказала спортсменка.

Теннисистка Шнайдер рассказала, с какими проблемами столкнулась из-за санкций

Она добавила, что подобные ситуации были еще в юниорском составе, из которых она вынесла урок.

«Поняла, что в России очень тяжело завести дружбу в спорте. Стала осторожно общаться, держать дистанцию», - отметила Шнайдер.

Напомним, Шнайдер стала трижды победителем на турнирнах юниорского Большого шлема. Теннисистка выиграла US Open с чешкой Луцией Гавличковой, Australian Open — с американкой Клерви Нгунуэ и Уимблдон — с белоруской Кристиной Дмитрук.

Теннис,Диана Шнайдер,
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