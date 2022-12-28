Российская теннисистка отказалась от общения с соотечественницами

«Наверное, чувствую, что так не будет никаких слухов или какой-то ложной информации, которая появляется, когда общаешься с нашими. Никогда не можешь русским рассказать все нормально. В Европе такого нет, чтобы какие-то грязные вещи распространяли. Им вообще без разницы», - сказала спортсменка.