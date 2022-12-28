Джокович провел первую тренировку в Австралии после отмены запрета на въезд

Сербский теннисист Новак Джокович провел первую тренировку в Австралии после прибытия в страну. Об этом сообщила пресс служба АТР.

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В ноябре власти Австралии отменили постановление на запрет Джоковичу посещать страну, введенный на три года в январе 2022 года.

Тогда серб прибыл для выступления на Australian Open, но был помещен местными властями в карантин из за проблем с документами о медотводе от обязательной вакцинации. Визу Джоковича аннулировали, позже он покинул страну.

Джоковичу 35 лет, он является победителем 21 турнира Большого шлема в одиночном разряде. Открытый чемпионат Австралии серб выигрывал 9 раз.