Мыскина рассказала, как изменился теннис

— Это другая планета для меня. Я даже иногда не совсем понимаю, влияет ли у них на игру тактика или они больше оценивают, сможешь ли ты взять подачу соперника или удержать свою. Но, по большому счету, не очень внимательно слежу за мужским туром. Мне больше интересен женский. Это ближе и удобнее.