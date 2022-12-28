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38 минут назад

«Меньше видим укороченных ударов, «свечек», выходов к сетке» — Мыскина о том, как изменился теннис

Матч ТВ

Бывшая российская теннисистка Анастасия Мыскина в интервью «Матч ТВ» рассказала об основных тенденциях, которые сейчас заметны в этом виде спорта.

Мыскина рассказала, как изменился теннис
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В начале декабря Мыскина вместе со Светланой Кузнецовой, Еленой Весниной и Николаем Давыденко приняли участие в теннисном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт Петербурге в качестве играющих тренеров.

— Что в первую очередь изменилось в мировом теннисе за последние 15 лет?

— Скорости — девочки стали играть быстрее, активнее. Мяч низко летит над сеткой. Вот даже недавно в Петербурге, когда на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» смотрела матч Насти Потаповой и Насти Гасановой, еще раз поймала себя на этой мысли. Конечно, все стали более атлетичными. Меньше видим укороченных ударов, «свечек», выходов к сетке. Но это как раз к атлетичности — наш вид стал более жестким.

— У мужчин та же история?

— Это другая планета для меня. Я даже иногда не совсем понимаю, влияет ли у них на игру тактика или они больше оценивают, сможешь ли ты взять подачу соперника или удержать свою. Но, по большому счету, не очень внимательно слежу за мужским туром. Мне больше интересен женский. Это ближе и удобнее.

Мыскина завершила карьеру в 2007 году. Она является первой в истории теннисисткой из стран бывшего СССР, выигравшей турнир Большого шлема в женском одиночном разряде.

Теннис,Николай Давыденко,Елена Веснина,Анастасия Мыскина,Светлана Кузнецова,
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