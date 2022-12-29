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1 час назад

Серена Уильямс рассказала о жизни после ухода из спорта

Lenta.ru

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала в Twitter о жизни после ухода из спорта.

Серена Уильямс рассказала о жизни после ухода из спорта
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сейчас я позволяю себе уставать. Позволяю себе расслабиться. Позволяю себе просто быть. Это сложнее, чем я когда-либо себе представляла», — заявила спортсменка, добавив, что никогда прежде не позволяла себе жить в таком ритме.

22 декабря стало известно, что Уильямс заняла второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок 2022 года, заработав 41,3 миллиона долларов. Возглавила рейтинг японская теннисистка Наоми Осака с доходом 51,1 миллиона долларов.

9 августа Уильямс анонсировала завершение карьеры. Заключительным турниром для нее стал US Open-2022, с которого она вылетела в третьем круге, проиграв австралийке Айле Томлянович во всех трех сетах.

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Она 23 раза становилась победительницей турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

Теннис,Серена Уильямс,
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