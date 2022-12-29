Серена Уильямс рассказала о жизни после ухода из спорта

«Сейчас я позволяю себе уставать. Позволяю себе расслабиться. Позволяю себе просто быть. Это сложнее, чем я когда-либо себе представляла», — заявила спортсменка, добавив, что никогда прежде не позволяла себе жить в таком ритме.