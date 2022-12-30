Джокович поделился эмоциями от возможности прилететь в Австралию

«Здорово вернуться в Австралию. То, что произошло здесь со мной год назад, невозможно забыть. Это одна из тех вещей, которые остаются с вами на всю жизнь. Как я уже сказал, это то, чего я никогда раньше не испытывал и, надеюсь, больше не испытаю. Но это ценный жизненный опыт. Думаю, я должен двигаться дальше. Возвращение в Австралию говорит о том, как я отношусь к этой стране и к здешним турнирам», - приводит слова теннисиста испанская пресса.