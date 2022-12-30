Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Вторая ракетка мира Онс Жабер снялась для обложки Vogue Arabia

Газета.Ru

Тунисская теннисистка Онс Жабер позировала для двух январских обложек журнала Vogue Arabia. Об этом сказано на сайте издания.

Вторая ракетка мира Онс Жабер снялась для обложки Vogue Arabia
Фото: газета.ругазета.ру

Стилисты журнала о моде подобрали для спортсменки наряды итальянских брендов Fendi и Prada. За снимки отвечал звездный фотограф Сэм Равади.

Жабер стала первой среди мужчин и женщин арабской теннисисткой, которая дошла до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде на Уимблдоне 2022 года и Открытом чемпионате США 2022 года. Она также является первой арабской женщиной, вышедшей в четвертьфинал крупного турнира и победившая на Открытом чемпионате Мадрида 2022 года.

«Я знаю, что теперь все больше детей в Тунисе верят в то, что они могут сделать профессиональную теннисную карьеру. Раньше у них не было четкого представления о том, как это выглядит. Теперь у молодого поколения появилась надежда. Даже просто видеть, что все больше людей в Тунисе играют в теннис для удовольствия — это уже большие победы», — сказала Онс Жабер.

Теннис,Онс Жабер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители