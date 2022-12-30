Вторая ракетка мира Онс Жабер снялась для обложки Vogue Arabia

Тунисская теннисистка Онс Жабер позировала для двух январских обложек журнала Vogue Arabia. Об этом сказано на сайте издания.
Стилисты журнала о моде подобрали для спортсменки наряды итальянских брендов Fendi и Prada. За снимки отвечал звездный фотограф Сэм Равади.
Жабер стала первой среди мужчин и женщин арабской теннисисткой, которая дошла до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде на Уимблдоне 2022 года и Открытом чемпионате США 2022 года. Она также является первой арабской женщиной, вышедшей в четвертьфинал крупного турнира и победившая на Открытом чемпионате Мадрида 2022 года.
«Я знаю, что теперь все больше детей в Тунисе верят в то, что они могут сделать профессиональную теннисную карьеру. Раньше у них не было четкого представления о том, как это выглядит. Теперь у молодого поколения появилась надежда. Даже просто видеть, что все больше людей в Тунисе играют в теннис для удовольствия — это уже большие победы», — сказала Онс Жабер.