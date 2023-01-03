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2 часа назад

Медведев и Хачанов стартовали с побед на турнире в Аделаиде

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Удачный старт для россиян.

Медведев и Хачанов стартовали с побед на турнире в Аделаиде
Фото: ATPATP

Первая ракетка России Даниил Медведев взял старт на турнире в Аделаиде (Австралия). Это соревнования серии ATP-250.

Медведев в матче первого круга сломил сопротивление Лоренцо Сонего. Итальянец отказался от продолжения борьбы при счёте 6:7 (6:8), 1:2. Он получил травму. Продолжительность противостояния составила 1 час и 39 минут.

На счету Медведева, который посеян под третьим номером, 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 брейк с 4 попыток. У его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк из 10.

Во втором круге Медведев сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

В другом матче россиянин Карен Хачанов обыграл аргентинца Педро Качина – 6:2, 6:4. Далее он сыграет с британцем Джейком Дрейпером.

Ранее во второй круг пробился Роман Сафиуллин.

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