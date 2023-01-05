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1 час назад

Организаторы Australian Open не будут отстранять россиян и белорусов

Елена Прошина

Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) заявила, что не будет отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал 9News.

Организаторы Australian Open не будут отстранять россиян и белорусов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», - говорится в заявлении Tennis Australia.

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В заявлении, опубликованном на сайте организации, также отмечается, что позиция Tennis Australia в отношении теннисистов из России и Белоруссии останется неизменной, несмотря на все призывы к дисквалификации спортсменов.

Ранее с требованием отстранить российских и белорусских игроков выступил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

В декабре на сайте Australian Open был опубликован заявочный лист на турнир. В нем фигурируют россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. Заявочный список среди мужчин возглавляет испанский теннисист Карлос Алькарас.

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