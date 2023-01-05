Организаторы Australian Open не будут отстранять россиян и белорусов

Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) заявила, что не будет отстранять спортсменов из России и Белоруссии от участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал 9News.

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«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», - говорится в заявлении Tennis Australia.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, также отмечается, что позиция Tennis Australia в отношении теннисистов из России и Белоруссии останется неизменной, несмотря на все призывы к дисквалификации спортсменов.

Ранее с требованием отстранить российских и белорусских игроков выступил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.