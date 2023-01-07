Российский теннисист станет первой ракеткой страны

Российский теннисист Андрей Рублев с 9 января станет первой ракеткой России, обойдя в рейтинге ATP Даниила Медведева.

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Также Рублев, который сейчас занимает в рейтинге восьмое место, обойдет канадца Феликса Оже-Альяссима.

Медведев и Оже-Альяссим потеряли очки на турнире в Аделаиде. Со следующей недели в активе Рублева будет 3930 очков, а Медведев будет иметь в активе 3860 баллов. Первую строчку занимает представитель Испании Карлос Алькарас (6820).

Напомним, Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия).