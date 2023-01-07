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55 минут назад

Рублев с 9 января станет первой ракеткой России

Газета.Ruиещё 1

Российский теннисист Андрей Рублев с 9 января станет первой ракеткой России, обойдя в рейтинге ATP Даниила Медведева.

Российский теннисист станет первой ракеткой страны
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Также Рублев, который сейчас занимает в рейтинге восьмое место, обойдет канадца Феликса Оже-Альяссима.

Медведев и Оже-Альяссим потеряли очки на турнире в Аделаиде. Со следующей недели в активе Рублева будет 3930 очков, а Медведев будет иметь в активе 3860 баллов. Первую строчку занимает представитель Испании Карлос Алькарас (6820).

Напомним, Рублев не смог выйти во второй круг турнира в Аделаиде (Австралия).

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На старте турнира россиянин уступил 21-й ракетке мира испанцу Роберто Баутиста-Агуту со счетом 6:4, 3:6, 4:6 и закончил свое выступление. Таким образом, он стал единственным представителем России, который не смог пробиться в следующий раунд.

Теннис,Даниил Медведев,Андрей Рублев,
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