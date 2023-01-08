Блинкова победила Удварди в финале квалификации Хобарта

Сегодня, 8 января, в Хобарте (Австралия), в квалификации турнира категории WTA-250 состоялась российской теннисистки Анны Блинковой (73-я ракетка мира) и спортсменкой из Венгрии Панной Удварди (88-е место в женском мировом рейтинге). Поединок закончился убедительной победой Блинковой со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Блинкова сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, в свою очередь, пять раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и успешно не использовала ни одного брейк-пойнта.