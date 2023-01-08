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1 час назад

Блинкова победила Удварди в финале квалификации Хобарта

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня, 8 января, в Хобарте (Австралия), в квалификации турнира категории WTA-250 состоялась российской теннисистки Анны Блинковой (73-я ракетка мира) и спортсменкой из Венгрии Панной Удварди (88-е место в женском мировом рейтинге). Поединок закончился убедительной победой Блинковой со счётом 6:4, 6:3.

Блинкова победила Удварди в финале квалификации Хобарта
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Блинкова сделала один эйс, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, в свою очередь, пять раз подала навылет, сделала пять двойных ошибок и успешно не использовала ни одного брейк-пойнта.

На прошлой стадии Блинкова обыграла россиянку Варвару Грачёву.

Основная сетка турнира стартует в понедельник, 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января.

Теннис,Варвара Грачева,Анна Блинкова,
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