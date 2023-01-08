Осака официально снялась с Australian Open – 2023

42-я ракетка мира, знаменитая японская теннисистка Наоми Осака не примет участие на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

«Наоми Осака снялась с Australian Open. Мы будем скучать по ней», — говорится в сообщении.

Последний выигранный турнир японки — Australian Open в 2021 году. Осака также выиграла Australian Open в 2019 году и US Open в 2018 и 2020 годах.