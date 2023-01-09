Россиянин Котов вышел во второй круг квалификации Australian Open

Российский теннисист Павел Котов уверенно преодолел первый раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом матче турнира Котов (118 я ракетка мира) в двух сетах выиграл у аргентинца Хенаро Оливьери (227 я строчка рейтинга ATP). Матч длился 1 час 40 минут.
Во втором круге квалификации Котов встретится со швейцарцем Хенри Лааксоненом.
Турнир «Большого шлема». Открытый чемпионат Австралии — Australian Open. Мельбурн (Австралия). ХардМужчины. Квалификация. 1 й круг
Павел Котов (Россия) — Хенаро Оливьери (Аргентина) — 7:6 (5), 6:2