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6 часов назад

Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Чемпионат.comиещё 4

Российская теннисистка Екатерина Александрова (20-я ракетка мира) переиграла представительницу Австралии Джейми Форлис (160-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча прошла на корте «Мемориал Драйв. Шоукорт» на хардовом покрытии.

Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Александрова одержала победу со счётом 7:5, 6:3. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету австралийской теннисистки ни одного эйса, две ошибки на подаче и единственный реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем круге Екатерина Александрова встретится либо с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей соревнований является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

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