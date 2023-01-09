Екатерина Александрова уверенно вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Екатерина Александрова (20-я ракетка мира) переиграла представительницу Австралии Джейми Форлис (160-й номер мирового рейтинга) на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча прошла на корте «Мемориал Драйв. Шоукорт» на х ардовом покрытии.

Александрова одержала победу со счётом 7:5, 6:3. Россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету австралийской теннисистки ни одного эйса, две ошибки на подаче и единственный реализованный брейк-пойнт из четырёх.