Рублёв и Карацев поднялись в рейтинге ATP, Медведев опустился на одну строчку

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российский игрок Андрей Рублёв прибавил две позиции и теперь занимает шестое место. Даниил Медведев опустился на восьмую строчку рейтинга. Аслан Карацев поднялся с 59-го места на 52-е. Полный рейтинг доступен на «Чемпионате». Рейтинг ATP. 9 января 1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820. 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770. 3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720. 4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715. 5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070. 6 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3930. 7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895. 8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3860. 9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3585. 10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 2876… 20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885… 52 (59). Аслан Карацев (Россия) — 875… 98 (88). Роман Сафиуллин (Россия) – 563.