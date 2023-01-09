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1 час назад

Тарпищев прокомментировал возвращение теннисистки Павлюченковой на корт

ТАСС

Вопрос восстановления нервной системы стоит на первом плане у российской теннисистки Анастасии Павлюченковой, выступление спортсменки на Australian Open во многом будет зависеть от результатов жеребьевки. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев прокомментировал возвращение теннисистки Павлюченковой на корт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Прошлый сезон Павлюченкова завершила в мае из-за травмы. В понедельник она проиграла швейцарской теннисистке Джил Тайхманн на турнире в Аделаиде со счетом 5:7, 4:6. В своих соцсетях Павлюченкова написала, что, несмотря на результат, рада вернуться к соревнованиям после семимесячного перерыва.

"У нее была операция на колене. Конечно, хорошо, что она вернулась, - сказал Тарпищев. - Пока что на первом плане [у Павлюченковой] стоит вопрос нервной системы. Многого от нее на Открытом чемпионате Австралии ожидать не стоит, но все будет зависеть от жребия. Будет он удачным, пройдет один-два круга, вполне может разыграться и хорошо выступить".

Павлюченковой 31 год, она занимает 368-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету 12 титулов под эгидой организации. В 2021 году она дошла до финала Roland Garros, стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

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