Тарпищев прокомментировал возвращение теннисистки Павлюченковой на корт

"У нее была операция на колене. Конечно, хорошо, что она вернулась, - сказал Тарпищев. - Пока что на первом плане [у Павлюченковой] стоит вопрос нервной системы. Многого от нее на Открытом чемпионате Австралии ожидать не стоит, но все будет зависеть от жребия. Будет он удачным, пройдет один-два круга, вполне может разыграться и хорошо выступить".