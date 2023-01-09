Рафаэль Надаль впервые за 15 лет сыграет в Дубае

«Как одна из самых узнаваемых личностей в мировом спорте и один из самых титулованных игроков, когда-либо игравших в теннис, мы очень рады снова приветствовать Рафу на турнире по теннису в Дубае спустя 15 лет. Последний раз, когда Надаль играл в Дубае, он имел на счету три турнира «Большого шлема». Он вернулся, выиграв больше мэйджоров, чем любой другой игрок мужского пола в истории», — заявил генеральный директор турнира Колм Маклафлин.