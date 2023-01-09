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1 час назад

Рафаэль Надаль впервые за 15 лет сыграет в Дубае

Чемпионат.comиещё 1

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль выступит на турнире в Дубае, который пройдёт с 27 февраля по 4 марта.

Рафаэль Надаль впервые за 15 лет сыграет в Дубае
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Как одна из самых узнаваемых личностей в мировом спорте и один из самых титулованных игроков, когда-либо игравших в теннис, мы очень рады снова приветствовать Рафу на турнире по теннису в Дубае спустя 15 лет. Последний раз, когда Надаль играл в Дубае, он имел на счету три турнира «Большого шлема». Он вернулся, выиграв больше мэйджоров, чем любой другой игрок мужского пола в истории», — заявил генеральный директор турнира Колм Маклафлин.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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