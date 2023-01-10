Медведев рискует выпасть из топ-10, а Алькараса могут сместить трое. Расклады перед AO

Разбираемся, кто претендует на звание первой ракетки мира по итогам Australian Open — 2023.

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Стартовал новый теннисный сезон, который уже принёс первые перестановки в рейтинге ATP – перемены произошли как в топ-100, так и в топ-10. Так, например, 26-летний голландец Таллон Грикспор благодаря первому титулу в карьере, завоёванному в Пуне, взлетел с 95-го места на 61-е. А россиянин Аслан Карацев за счёт первого за год выхода в полуфинал всё в той же Индии поднялся на семь мест и стал 52-й ракеткой мира.

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Самая большая перестановка в топ-10 была связана с российскими теннисистами. Напомним, последние несколько лет наших игроков в десятке двое – Даниил Медведев и Андрей Рублёв. С августа 2019 года Даниил неизменно носил неофициальное звание первой ракетки России, поскольку был в мировом рейтинге выше Рублёва и Карена Хачанова. Однако по итогам первой недели января Рублёв опередил Медведева. Андрей сейчас шестая ракетка мира, а Даниил – восьмая. Дело в том, что у Медведева сгорели очки за прошлогодний ATP Cup, а в Аделаиде-2023 он мог сохранить свои позиции только в случае завоевания титула. Но Даниил уступил в полуфинале Джоковичу и лишился статуса первой ракетки России. Отметим, что последний раз Рублёв был лидером нашего тенниса в августе 2018 года.

Но главные перестановки в рейтинге в ближайшее время произойдут после Australian Open, который стартует 16 января и будет проходить две недели в Мельбурне. И если в начале января Даниил Медведев потерял статус первой ракетки России, то в конце месяца он и вовсе рискует выпасть из топ-10 мирового рейтинга. В прошлом году Даниил дошёл до финала, и теперь ему нужно защищать 1200 очков. И если Медведев в этом году на Открытом чемпионате Австралии пройдёт по сетке не дальше, чем его ближайшие преследователи Фритц, Руне и Хуркач, то они его могут обойти и вытеснить из десятки.

С учётом того, что чемпион последнего «Шлема» и лидер мирового рейтинга Карлос Алькарас из-за травмы снялся с Australian Open, в четвёрку посева попал Новак Джокович, только что выигравший титул в Аделаиде. А вот во второй четвёрке посева будут оба россиянина из десятки – Андрей Рублёв и Даниил Медведев, так что если они доберутся до 1/4 финала, то большая вероятность, что на этой стадии им придётся сразиться с Надалем, Руудом, Циципасом или Джоковичем. Отсутствие Алькараса на турнире уменьшает шансы испанца на удержание первого места в рейтинге. Так кто же может стать первой ракеткой мира по итогам Australian Open?

1. Карлос Алькарас (Испания) – 6820 очков

2. Рафаэль Надаль (Испания) – 5770

3. Каспер Рууд (Норвегия) – 5720

4. Стефанос Циципас (Греция) – 5715

5. Новак Джокович (Сербия) – 5070

6 (+2). Андрей Рублёв (Россия) – 3930

7 (-1). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3895

8 (-1). Даниил Медведев (Россия) – 3860

9. Тейлор Фритц (США) – 3585

10 (+1). Хольгер Руне (Дания) – 2876.

У Алькараса сгорит 90 очков за Australian Open – 2022, и его сумма уменьшится до 6730. Гораздо больше потеряет прошлогодний чемпион – Рафаэль Надаль – 2000 очков. У него останется 3770 очков. И даже если 36-летний испанец защитит титул, Алькараса он всё равно не догонит. А вот идущие следом в рейтинге теннисисты – Рууд, Циципас и Джокович – при определённых раскладах могут обойти Алькараса. При этом Циципасу и Джоковичу необходим титул, а Рууду будет достаточно выхода в финал, но при условии, что чемпионом станет не Джокович и не Циципас. Так что Карлос может не только потерять первое место, но и откатиться на третье. Все подробности см. в таблице.

Потенциальные очки лидеров рейтинга на Australian Open — 2023:

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