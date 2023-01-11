Дарья Касаткина обыграла Барбору Крейчикову в матче 2-го круга турнира Аделаида-2

Теннисистка из России Дарья Касаткина одержала победу во втором раунде турнира Аделаида-2. Спортсменка обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. За это время Касаткина сделала шесть эйсов, не допустила двойных ошибок и реализовала четыре из семи заработанных брейк-пойнтов. Крейчикова, в свою очередь, три раза подала навылет, сделала три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх. Основная сетка турнира стартовала 9 января. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.