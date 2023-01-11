Теннисистки Павлюченкова и Рыбакина вышли в полуфинал турнира Аделаида-2

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. На счету Меличар-Мартинез и Стосур один эйс, четыре двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. Павлюченкова и Рыбакина восемь раз подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из 11.