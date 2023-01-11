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1 час назад

Чилич не выступит на Australian Open-2023 из-за травмы

Чемпионат.comиещё 1

Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил о том, что не сможет принять участие в грядущем Открытом чемпионате Австралии из-за травмы колена.

Хорватский теннисист Чилич не выступит на Australian Open-2023 из-за травмы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Не лучшее начало 2023 года и несколько трудных дней в Мельбурне. Я опустошён. Я не смогу сыграть на Australian Open, но здоровье превыше всего. До встречи в Мельбурне в следующем году!» — написал Чилич в социальных сетях.

Напомним, Чилич получил травму ещё 5 январе на турнире в Пуне (Индия), из-за чего ему пришлось сняться с четвертьфинального матча с представителем Нидерландов Тэллоном Грикспором.

В сезоне-2022 хорватский теннисист дошёл до четвёртого круга на Australian Open и US Open, до полуфинала на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»). Уимблдонский турнир Марин Чилич пропустил из-за положительного теста на COVID-19.

Теннис,Марин Чилич,
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