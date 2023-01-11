Финалист Кубка Дэвиса прокомментировал состояние Рублева

"Результаты последних матчей говорят о том, что он находится не в своей тарелке. Соперники, которые ему достались в первых кругах, это тоже не подарок, с ними надо было отработать по максимуму, а в первом круге это не всегда просто сделать. Уверенности такие результаты точно не дают, наоборот, добавят дискомфорта перед Открытым чемпионатом Австралии. Я думаю, если бы он сегодня выиграл, то это дало бы ему уверенность на остаток турнира и на следующий турнир", - сказал Чесноков.