Финалист Кубка Дэвиса прокомментировал состояние Рублева

Последние поражения российского теннисиста Андрея Рублева говорят о том, что он находится не в своей тарелке. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В среду Рублев проиграл 110-й ракетке мира австралийцу Танаси Коккинакису со счетом 4:6, 6:3, 3:6 во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Аделаиде. До этого Рублев проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту (6:4, 3:6, 4:6) в первом круге другого турнира в австралийской Аделаиде. Рублев впервые в профессиональной карьере начал сезон с поражения. С учетом прошлого сезона, россиянин проиграл три матча подряд впервые с ноября 2020 года.
"Результаты последних матчей говорят о том, что он находится не в своей тарелке. Соперники, которые ему достались в первых кругах, это тоже не подарок, с ними надо было отработать по максимуму, а в первом круге это не всегда просто сделать. Уверенности такие результаты точно не дают, наоборот, добавят дискомфорта перед Открытым чемпионатом Австралии. Я думаю, если бы он сегодня выиграл, то это дало бы ему уверенность на остаток турнира и на следующий турнир", - сказал Чесноков.
"Не знаю, в каком Рублев подойдет настроении к Открытому чемпионату Австралии, но для того, чтобы далеко проходить, нужно не только находиться в хорошей форме, но и иметь определенную удачу по сетке. Если ему попадется сильный несеянный игрок, например Себастьян Корда, который на прошлой неделе вышел в финал в Аделаиде, то будет трудно предугадать, чем закончится матч", - добавил собеседник агентства.
Рублеву 25 лет, он занимает шестое место в мировом рейтинге, на его счету 12 побед на турнирах ATP. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.