Российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев встретится в матче первого круга со Маркосом Хироном, представляющим США. В эту же часть сетки попал россиянин Карен Хачанов. Он на старте турнира сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом.