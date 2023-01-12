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1 час назад

Российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open

Чемпионат.com

Организаторы Australian Open опубликовали сетку мужского турнира. Российские теннисисты узнали своих соперников на старте соревнований.

Российские теннисисты узнали соперников на старте Australian Open
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев встретится в матче первого круга со Маркосом Хироном, представляющим США. В эту же часть сетки попал россиянин Карен Хачанов. Он на старте турнира сыграет с испанцем Бернабе Сапатой Миральесом.

В верхней части сетки испанец Рафаэль Надаль сыграет с Джеком Дрэйпером из Великобритании. В свою очередь, первая ракетка России Андрей Рублёв начнёт турнир матчем с представителем Австрии Домиником Тимом, а Аслан Карацев — встречей с Григором Димитровым из Болгарии. Роману Сафиуллину достался Ник Кирьос.

Australian Open – 2023 пройдёт стартует 19 января и продлится до 29-го числа того же месяца.

Теннис,Роман Сафиуллин,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Григор Димитров,Доминик Тим,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,
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