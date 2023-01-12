В 1/4 финала Медведев может выйти на Надаля, а Рублёв – на Джоковича

Разбираем путь к финалу Australian Open лучших российских теннисистов и других претендентов на победу на первом ТБШ сезона.

В Мельбурне прошла жеребьёвка сеток одиночного разряда 111-го по счёту розыгрыша Открытого чемпионата Австралии. Лучшим результатом у российских мужчин год назад был выход в финал Даниила Медведева. У женщин до третьего круга смогли добраться Кудерметова, Касаткина и Павлюченкова. Смогут ли наши игроки сейчас улучшить эти достижения? Разберём сетки и возможных соперников по кругам.

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Несколько лет подряд звание первой ракетки России неизменно удерживал Даниил Медведев, однако сейчас в Мельбурн на первый в сезоне-2023 турнир «Большого шлема» он приехал в другом статусе. Буквально в этот понедельник в рейтинге 52 недель ATP Даниила опередил Андрей Рублёв, который сейчас является шестой ракеткой мира, а Медведев – восьмой. И всё же не будем забывать, что за плечами Даниила титул US Open – 2021 и ещё три финала ТБШ, включая два последних на Australian Open. Получится ли у Медведева по русской традиции всё-таки с третьего раза покорить эту вершину? Даниил, посеянный под седьмым номером, в первом круге встретится с 29-летним американцем Маркосом Гироном. С ним россиянин уже встречался однажды – в рамках «Мастерса» в Цинциннати/Нью-Йорке-2020 и одержал победу без потери сетов – 6:4, 6:4. В случае успеха в первом круге дальше Медведеву играть с победителем пары Джон Миллман – Марк-Андреа Хюслер. Ни с кем из них россиянин на профессиональном уровне ещё не встречался.

В третьем круге уже возможна встреча двух сеяных теннисистов друг с другом. В одном секторе сетки с Медведевым оказался американец Себастьян Корда (29-й номер посева), который только что дошёл до финала в Аделаиде-1, где уступил лишь 21-кратному чемпиону «Шлемов» Новаку Джоковичу. С Себастьяном россиянин играл на «Мастерсе» в Париже-2021 и одержал волевую победу в трёх сетах. А вот в четвёртом раунде (1/8 финала) вполне вероятная битва Даниила с весьма неудобным соперником. Речь о поляке Хуберте Хуркаче (10), с которым у россиянина отрицательный баланс встреч – 2-3. Причём пара поражений была очень болезненными для Медведева. Первое пришлось на 1/8 финала Уимблдона-2021. Россиянин вёл 2:1 по сетам, но при доигрывании на следующий день растерял преимущество и так и не добрался в 1/4 финала до так ожидаемой битвы с Федерером. А последний проигрыш был в финале Галле-2022. Зато с другим сеяным из этой восьмушки сетки – канадцем Денисом Шаповаловым (20) – у Медведева вполне комфортный счёт – 4-2. Причём после двух поражений вначале, россиянин затем выиграл 4 подряд матча, включая прошлогодние в Цинциннати и Вене.

В 1/4 финала Australian Open – 2023 возможный соперник Даниила – хорошо всем знакомый Рафаэль Надаль (1), которому россиянин ровно год назад обидно проиграл здесь же в Мельбурне в финале, ведя 2:0 по сетам. С Рафой у Медведева довольно неприятный баланс встреч – 1-5, и единственную победу он одержал над ним в полуфинале Итогового чемпионата ATP. В полуфинале вполне вероятна встреча либо с Циципасом (3), либо с Оже-Альяссимом (6). Со Стефаносом Циципасом у Даниила непростая история личных взаимоотношений. Теннисисты играли 11 раз и четырежды побеждал грек с русскими корнями, включая последний матч на групповой стадии Итогового чемпионата ATP – 2022. В этом же секторе сетки находится и россиянин Карен Хачанов (18), который в первом круге встретится с испанцем Сапатой-Миральесом.

А вот с Феликсом Оже-Альяссимом у Медведева пока вполне комфортный счёт в личных встречах – 4-0. Ну а в финале многие любители тенниса ожидают битву Медведева с Джоковичем (4), которого после депортации из Австралии в прошлом году в этом допустили до участия в турнире. Кстати знаменитый серб уже успел выиграть титул в Аделаиде, попутно выбив из сетки в полуфинале как раз Даниила Медведева. Счёт личных встреч между этими теннисистами пока 9-4 в пользу серба

Коротко расскажем про путь Андрея Рублёва (5) к финалу. В первом же круге россиянину в соперники достался австриец Доминик Тим, который был чемпионом US Open – 2020. Во втором раунде возможна встреча Андрея с финном Эмилем Руусувуори или победителем квалификации. В третьем круге на Рублёва может выйти британец Даниэль Эванс (25), в 4-м – австралиец Ник Кирьос (19), начинающий турнир матчем с россиянином Романом Сафиуллиным, или датчанин Хольгер Руне (9), в 1/4 финала Андрей попадает на ту часть сетки, где есть Новак Джокович (4), болгарин Григор Димитров (27), которому достался в первом круге россиянин Аслан Карацев, австралиец Алекс де Минор (22) и испанец Пабло Карреньо-Буста (14). В полуфинале вероятно сражение с Каспером Руудом (2) или американцем Тейлором Фритцем (8).