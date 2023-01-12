Тарпищев назвал сложной сетку российских теннисисток на Australian Open

"У нас 14 человек у женщин в основной сетке, и представительство может еще увеличиться за счет "лаки-лузеров". Так что тут грех жаловаться. Хотя сетка, по сравнению с предыдущими годами, не безобразная, но сложная, - сказал Тарпищев. - Теоретически две наших теннисистки из первой десятки попадают друг на друга на ранней стадии (Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова могут встретиться в четвертом круге - прим. ТАСС)".