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56 минут назад

Тарпищев назвал сложной сетку российских теннисисток на Australian Open

ТАСС

Российским теннисисткам досталась не безобразная, но сложная сетка по результатам жеребьевки Australian Open. Такое мнение ТАСС в четверг высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Тарпищев назвал сложной сетку российских теннисисток на Australian Open
Фото: ТАССТАСС

"У нас 14 человек у женщин в основной сетке, и представительство может еще увеличиться за счет "лаки-лузеров". Так что тут грех жаловаться. Хотя сетка, по сравнению с предыдущими годами, не безобразная, но сложная, - сказал Тарпищев. - Теоретически две наших теннисистки из первой десятки попадают друг на друга на ранней стадии (Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова могут встретиться в четвертом круге - прим. ТАСС)".

"В целом у женщин 15 игроков примерно одинаковых по силе, и предсказать победителя сложно. Серьезные разборки могут начаться с первых кругов", - добавил президент ФТР.

На Australian Open первая ракетка России Дарья Касаткина в первом круге встретится с соотечественницей Варварой Грачевой. Вероника Кудерметова сыграет с Мариной Заневской из Бельгии, Анна Калинская - с Даниэль Коллинз из США, Екатерина Александрова - с Исалин Бонавентюр из Бельгии, Анастасии Павлюченковой - с итальянкой Камилой Джорджи, Анна Блинкова - с американкой Мэдисон Кис, Анастасия Потапова - с представительницей США Слоан Стивенс, Людмила Самсонова - с итальянкой Ясмине Паолини, Камилла Рахимова - с украинкой Катериной Байндль, а Евгения Родина - с американкой Кэти Волынец. Также три россиянки попали в основную сетку турнира как победительницы квалификации. Полина Кудерметова встретится с австралийкой Оливией Гадеки, Диана Шнайдер - с Кристиной Кучовой из Словакии, Оксана Селехметьева - с хорваткой Донной Векич.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне. Он является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, в прошлом году завершившая карьеру. Из российских теннисисток турнир выигрывала Мария Шарапова (2008).

Теннис,Варвара Грачева,Людмила Самсонова,Диана Шнайдер,Камилла Рахимова,Даниэль Коллинз,Камила Джорджи,Эшли Барти,Анна Блинкова,Анна Калинская,Вероника Кудерметова,Анастасия Потапова,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,Анастасия Павлюченкова,Шамиль Тарпищев,Мария Шарапова,
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