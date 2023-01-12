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1 час назад

«Сегодня на низких ножках». Касаткина высказалась о выходе в полуфинал Аделаиды

Чемпионат.com

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка поделилась мыслями о победе над представительницей Чехии Петрой Квитовой на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

Касаткина высказалась о выходе в полуфинал Аделаиды
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Полуфинальчик. Провела отличный матч, на низких ножках сегодня. Упустила два Матчбола на 6:5 во втором, но не расклеилась и выложилась на тай-брейке. На фото слушаю ценные указания», — написала спортсменка в социальных сетях.

В полуфинале Касаткина сыграет с испанкой Паулой Бадосой, которая в четвертьфинале одолела бразильянку Беатрис Хаддад-Майю. Финальный день соревнований запланирован на 14 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 780 тыс. Действующей победительницей турнира является американка Мэдисон Кис, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла Элисон Риске.

Теннис,Дарья Касаткина,
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