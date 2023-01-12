ITF и компания Пике разорвали контракт на проведение Кубка Дэвиса (2Playbook)

По данным издания, причиной стало то, что ITF отказалась пересматривать контракт, предусматривающий то, что Kosmos платит примерно 40 миллионов евро за каждый год проведения. Федерация согласилась, чтобы во время пандемии выплаты были меньше, но с 2023-го должна была возобновиться оплата по изначальной схеме.