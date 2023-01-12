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1 час назад

Джокович – Шварцману: «Че уставился, придурок?» Эту фразу произнес Месси на ЧМ в адрес Вегорста

Sports.ru

Новак Джокович повторил фразу Лионеля Месси с ЧМ-2022.

Джокович ответил Шварцману фразой Месси
Фото: Sports.ruSports.ru

25-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман выложил в социальных сетях видео из тренажерного зала, на котором 21-кратный чемпион «Больших шлемов» говорит ему: «Que miras bobo?» («Че уставился, придурок?» – прим. Sports.ru).

«Чего уставился, Новак? Иди, куда шел! ️ ️ ️ » – подписал видео Диего.

Фраза «Que miras bobo?» стала вирусной после ЧМ-2022, когда капитан сборной Аргентины Лионель Месси произнес ее в адрес Ваута Вегорста после матча 1/4 финала против сборной Нидерландов.

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