Джокович ответил Шварцману фразой Месси

25-я ракетка мира аргентинец Диего Шварцман выложил в социальных сетях видео из тренажерного зала, на котором 21-кратный чемпион «Больших шлемов» говорит ему: «Que miras bobo?» («Че уставился, придурок?» – прим. Sports.ru).