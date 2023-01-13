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49 минут назад

Джокович спародировал Месси на тренировке перед Australian Open

Lenta.ru

Сербский теннисист Новак Джокович спародировал аргентинского футболиста Лионеля Месси на тренировке перед Australian Open-2023. Видео из тренажерного зала опубликовано на YouTube-канале Marca.

"Что уставился?": Джокович спародировал Месси
Фото: ТАССТАСС

Серб обратился к аргентинскому теннисисту Диего Шварцману, который в тот момент также находился в зале, фразой «Что уставился, придурок? Иди отсюда». Эти слова Месси сказал нидерландскому нападающему Вауту Вегхорсту во время чемпионата мира по футболу-2022.

10 декабря Месси оскорбил Вегхорста во время интервью после четвертьфинального матча против команды Нидерландов в Катаре. Форвард объяснил свое поведение тем, что голландец провоцировал игроков сборной Аргентины до и во время встречи.

Соревнования основной сетки Australian Open пройдут в Мельбурне с 16 по 29 января. Российские теннисисты примут участие в турнире в нейтральном статусе.

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