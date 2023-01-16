Медведев прокомментировал победу на старте Australian Open

Российский теннисист, вторая ракетка страны Даниил Медведев отреагировал на свою победу в матче 1-го круга Australian Open над Маркосом Гироном, представляющего США.
«Я очень доволен матчем, своим уровнем. Маркос — сильный соперник, поэтому победить его с таким счетом в первом раунде на «шлеме» — это здорово. С нетерпением жду следующего раунда», – сказал Медведев на пресс-конференции после игры.
В первом круге турнира россиянин со счетом 6:0, 6:1, 6:2 разгромил 56-го номера рейтинга ATP Маркоса Гирона.
На Australian Open-2023 Медведев посеян под седьмым номером. Первый в сезоне турнир Большого шлема завершится 29 января. На этот день намечена финальная игра турнира, который проходит в Австралии.