В Australian Open нарушили санкции против российских теннисистов

Российские и белорусские теннисисты в печатной версии сетки Открытого чемпионата Австралии-2023 обозначены аббревиатурами RUS и BLR вопреки действующим в их отношении санкциям. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Отмечается, что международные теннисные ассоциации разрешили представителям России выступать на турнирах, но исключительно с нейтральным статусом. Соответственно, организаторы турнира сделали так, как было до введения каких-либо ограничений.

По данным газеты, от Австралии требовали не пускать российских и белорусских спортсменов на соревнования, но организаторы заявили, что разрешат участвовать в Australian Open всем сильнейшим.

Уточняется, что турнирная сетка доступна на официальном сайте AO в версии для печати.