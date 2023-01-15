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24 минуты назад

Российских теннисистов указали в сетке Australian Open аббревиатурой RUS вопреки санкциям

Илья Родин

Российские и белорусские теннисисты в печатной версии сетки Открытого чемпионата Австралии-2023 обозначены аббревиатурами RUS и BLR вопреки действующим в их отношении санкциям. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В Australian Open нарушили санкции против российских теннисистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что международные теннисные ассоциации разрешили представителям России выступать на турнирах, но исключительно с нейтральным статусом. Соответственно, организаторы турнира сделали так, как было до введения каких-либо ограничений.

По данным газеты, от Австралии требовали не пускать российских и белорусских спортсменов на соревнования, но организаторы заявили, что разрешат участвовать в Australian Open всем сильнейшим.

Уточняется, что турнирная сетка доступна на официальном сайте AO в версии для печати.

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии 2023 года пройдет с 16 по 30 января. В турнире примут участие 20 теннисистов, представляющих Россию.

Теннис,
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