Рублев вышел во 2-й круг Australian Open

Андрей Рублев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии.
Российский теннисист в первом круге в трех партиях победил австрийца Доминика Тима.
Матч продлился 2 часа 9 минут. Рублев семь раз подал навылет и взял четыре гейма на приеме. Во втором круге Рублев сыграет с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) - Эмил Руусувуори (Финляндия).
Australian Open. Турнир «Большого шлема». Мельбурн, Австралия. Хард. Призовой фонд — 51 384 291 долларов
Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2