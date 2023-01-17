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1 час назад

Рублев победил Тима и вышел во второй круг Australian Open

Матч ТВиещё 6

Андрей Рублев с победы стартовал на Открытом чемпионате Австралии.

Рублев вышел во 2-й круг Australian Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Российский теннисист в первом круге в трех партиях победил австрийца Доминика Тима.

Матч продлился 2 часа 9 минут. Рублев семь раз подал навылет и взял четыре гейма на приеме. Во втором круге Рублев сыграет с победителем пары Макс Пёрселл (Австралия) - Эмил Руусувуори (Финляндия).

Australian Open. Турнир «Большого шлема». Мельбурн, Австралия. Хард. Призовой фонд — 51 384 291 долларов

Первый круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Доминик Тим (Австрия) — 6:3, 6:4, 6:2

Теннис,Доминик Тим,Андрей Рублев,
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