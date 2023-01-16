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6 часов назад

Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open

Чемпионат.comиещё 9

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу Словакии Кристину Кучову со счётом 7:6 (8:6), 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты. За это время Шнайдер сделала девять эйсов, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Кучовой одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи. В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) – Мария Саккари (Греция). Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

Россиянка Диана Шнайдер вышла во второй круг Australian Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теннис,Диана Шнайдер,Эшли Барти,Кристина Кучова,Мария Саккари,
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