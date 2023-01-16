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1 час назад

Тарпищев положительно оценил старт теннисиста Хачанова на Australian Open

ТАСС

МОСКВА, 16 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянин Карен Хачанов уверенно начал выступление на Australian Open, у него хорошие перспективы, учитывая турнирную сетку. Такое мнение ТАСС высказал в понедельник президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тарпищев положительно оценил старт теннисиста Хачанова на Australian Open
Фото: ТАССТАСС

Хачанов 16 января победил испанца Бернабе Сапату-Миральеса в матче первого круга Australian Open со счетом 7:6 (7:3), 6:2, 6:0. Россиянин выступает на турнире под 18-м номером посева. В следующем круге он сыграет с австралийцем Джейсоном Кублером.

"Тревожность вызывает первый сет, где Карен не реализовал много возможностей - была нервотрепка в концовке. Но для уверенности он начал нормально, - рассказал Тарпищев. - Перспективы хорошие, сетка у него неплохая. Главное, чтобы сам дальше не начудил".

Хачанову 26 лет, он занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал US Open в 2022 году. На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

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