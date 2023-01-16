Россиянка Блинкова вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Анна Блинкова завершает выступления на Открытом чемпионате Австралии, уступив в матче первого круга американской теннисистке Мэдисон Кис — 4:6, 6:3, 2:6
Продолжительность матча составила 1 час 59 минут.
Россиянка сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14-ти. Её соперница три раза подала навылет, столько же раз ошиблась на подаче и использовала девять брейк-пойнтов из 13-ти.
Во втором круге соперницей Кис станет китаянка Синьюй Ван, которая в своём матче обыграла австралийку Сторм Сэндерс — 7:6(7:2), 6:4.