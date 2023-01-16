Россиянка Блинкова вылетела с Australian Open

Россиянка сделала два эйса, допустила восемь двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14-ти. Её соперница три раза подала навылет, столько же раз ошиблась на подаче и использовала девять брейк-пойнтов из 13-ти.