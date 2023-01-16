Азаренко осталась единственной теннисисткой в женской сетке, которая выигрывала AO

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4. 7:6 (7:3). Встреча проходила на хардовом покрытии.

В результате Азаренко стала единственной теннисисткой, которая выигрывала этот турнир и участвует в нынешнем Открытом чемпионате Австралии. Белоруска дважды брала титул на Australian Open (2012, 2013). Кенин, которую одолела Азаренко, также выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2020). Кроме них, ни одна бывшая чемпионка на этом турнире не выступала.