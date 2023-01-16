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6 часов назад

Азаренко осталась единственной теннисисткой в женской сетке, которая выигрывала AO

Чемпионат.com

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии. На старте турнира она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4. 7:6 (7:3). Встреча проходила на хардовом покрытии.

В результате Азаренко стала единственной теннисисткой, которая выигрывала этот турнир и участвует в нынешнем Открытом чемпионате Австралии. Белоруска дважды брала титул на Australian Open (2012, 2013). Кенин, которую одолела Азаренко, также выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2020). Кроме них, ни одна бывшая чемпионка на этом турнире не выступала.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз. Весной прошлого года Барти завершила карьеру.

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